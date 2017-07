Europei su Pista: quinto oro per Letizia Paternoster e l’Italia vince il medagliere!

Ad Anadia in Portogallo si sono conclusi oggi i Campionati Europei su Pista per quanto riguarda le categorie juniores e Under23: un trionfo incredibile per l’Italia che ha addirittura chiuso la rassegna continentale in cima al medagliere con 10 ori, un argento e 3 bronzi davanti a Russia e Gran Bretagna che hanno conquistato più medaglie in totale ma che si sono fermate a sette ori a testa.

Nella giornata conclusiva di questi Campionati Europei sono arrivate altre due medaglie per l’Italia, entrambe dalle ragazze, entrambe nella specialità della Madison. Tra le juniores a conquistare il titolo sono state Chiara Consonni e la protagonista assoluta della rassegna, la trentina Letizia Paternoster che torna a casa con cinque medaglie d’oro in cinque gare disputate: la coppia azzurra ha trionfato con 32 punti contro i 25 della Russia ed i 21 della Gran Bretagna.

Le ragazze sono andate a podio nella Madison anche nella categoria Under23: Rachele Barbieri ed Elisa Balsamo sono state protagoniste di un’ottima gara, ma decisivo è stato il giro conquistato dalle coppie di Gran Bretagna e Russia (oro e argento rispettivamente) che ha fruttato loro i 20 punti che hanno relegato la coppia italiana alla medaglia di bronzo.