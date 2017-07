Prueba Villafranca Ordiziako Klasika 2017

In questa, che è una delle pochissime gare mai vinte da corridori italiani (e il digiuno proseguirà anche quest’anno, data la totale assenza di rappresentanti azzurri), sono due le salite da affrontare, per un totale di sei ascese. Entrambe corte ma con punte, in un caso (Alto de Abaltzisketa, da ripetere quattro volte, l’ultima termina ai meno 10 km) del 10%, e nell’altro (Alto de Altzo, da scalare in due occasioni) che toccano anche il 15%.

Corridori dunque abili a resistere su pendenze importanti sono quelli in lizza per il titolo. E la Orica-Scott, detentrice del titolo con Simon Yates, prova a ripetersi; con Simon Gerrans, Carlos Verona e soprattutto con Adam Yates, che inizia qui il processo di avvicinamento alla Vuelta. L’altra formazione World Tour in gara è ovviamente il Movistar Team; Carlos Barbero, Víctor De la Parte e Gorka Izagirre, già tre volte vincitore, sono le migliori opzioni.

Quattro le compagini Professional, capeggiate dalla Caja Rural-Seguros RGA di Fabricio Ferrari e Eduard Prades. Interessante la Delko Marseille Provence KTM con un passato vincitore come Ángel Madrazo, Délio Fernández e Jhon Anderson Rodríguez. Completano il quadro la Israel Cycling Academy con Krists Neilands e Benjamin Perry e la Manzana Postobón che si affida a Adelmar Reyes e Bernardo Suaza.

Undici i team Continental che proveranno a mettere in discussione la predominanza dei professionisti. Una seria candidata è l’Armée de Terre con Damien Gaudin, Julien Loubet e Stéphane Poulhiès. Tris spagnolo per i giapponesi del Team UKYO con Egoitz Fernández, Salvador Guardiola e Benjamin Prades. Mai sottovalutare i russi della Lokosphinx che, nelle prove iberiche (e anche altrove, come visto di recente al Trofeo Matteotti), possono dir la loro; Alexander Evtushenko, Sergei Shilov e Mamyr Stash sono i nomi da tener d’occhio. Altri corridori interessanti sono infine Diego Milán e Albert Torres (Inteja Dominican), Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country-Murias), Tiago Freitas (W52-FC Porto), e Pablo Torres (Burgos BH).