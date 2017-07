Team Katusha-Alpecin, arrivano i rinnovi di Hollenstein e Restrepo

Il Team Katusha-Alpecin annuncia ulteriori due rinnovi di contratto. Rimarranno, entrambi per un’altra stagione, nelle fila della compagine di matrice russa ma di licenza svizzera l’elvetico Reto Hollenstein e il colombiano Jhonatan Restrepo. Il trentunenne Hollenstein è un corridore completo, in quanto capace di assistere i propri capitani su tutti i terreni. Il ventiduenne Restrepo è un passista veloce in grado di tenere anche sugli strappi.

Su di loro, il general manager José Azevedo si è così espresso: «L’arrivo di Reto è stato un colpo di fortuna per la squadra per la sua duttilità. Si può sempre contare su di lui. Jhonatan ha affrontato al meglio la prima parte di stagione, mettendo in mostra il suo talento. Ora deve lavorare sulla continuità, per continuare il processo di crescita».