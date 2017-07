Nippo-Vini Fantini, il primo stagista è Damiano Cima

La Nippo Vini Fantini ha annunciato l’identità del primo dei tre stagisti che si aggregheranno con il team nella seconda parte di stagione. Il prescelto è Damiano Cima, bresciano classe 1993 in forza alla Viris Maserati; per lui il debutto avverrà negli Stati Uniti, dove disputerà prima il Tour of Utah e poi il Tour of Colorado.

Il ventitreenne ha dichiarato: «Ho già avuto modo di conoscere i direttori sportivi e il team al ritiro di Livigno. È un ambiente allo stesso tempo molto familiare e molto professionale dove ho notato fin da subito l’importanza del gruppo. I miei compagni han cercato sin dall’inizio di farmi sentire a mio agio e parte del Team. In questa trasferta americana il mio ruolo sarà sopratutto quello di affiancare il nostro leader, Marco Canola. Cercherò di dare il massimo affinché possa ottenere risultati importanti oltre che portarmi a casa consigli fondamentali per la mia crescita».