Etna Marathon MTB, tra due mesi la corsa del vulcano!

24 settembre: questa la data in cui si disputerà, per l’anno in corso, l’undicesima edizione dell’Etna Marathon, un percorso unico in Europa, con paesaggi dall’aspetto lunare senza vegetazione, per passare poi attraverso fitti boschi e pinete millenarie e 17 km di single-track mozzafiato, tanto duro quanto affascinante, divertente, emozionante, in un continuo susseguirsi di cambi di scenari.

Salite ripide e discese da affrontare con la giusta concentrazione ed attenzione, per una gara che gli appassionati di mountain bike devono vivere almeno una volta nella vita, valida anche quest’anno per il Trofeo dei Parchi Naturali e per il Prestigio di Mtb Magazine.

L’ASD Mongibello MTB Team, in collaborazione con il Comune di Milo, organizza dunque per domenica 24 Settembre l’edizione 2017 dell’Etna Marathon, gara organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana nel rispetto di quanto previsto dalle “Norme attuative” emanate per l’anno 2017 dal Settore Tecnico Nazionale Fuoristrada.

A poco più di due mesi dalla gara, il programma è definito e sviluppato: ne fa parte, oltre all’Etna E-Bike Ride sul percorso Escursione dell’Etna Marathon, anche l’Etna Mini, che ritorna il 23 settembre, ad inaugurare il week end dei bikers: protagonisti in anteprima saranno i bambini dai 5 ai 12 anni impegnati su piccoli ostacoli naturali e artificiali ricavati all’interno del Parco “Lucio Dalla” di Milo.

L’ammissione alla gara è consentita a tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di regolare tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2017 rilasciata dalla FCI oppure da una Federazione straniera aderente all’UCI o da Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo. Inoltre, è prevista anche la partecipazione di bikers amatori o non tesserati, con partecipazione non competitiva.

Sono in gara tre percorsi: Marathon, di 74 km, con 2.480 mt di dislivello, Gran Fondo, di 46 km con 1620 mt di dislivello e Escursione, di 23 km, con un dislivello di 810 mt. Tutti e tre avranno partenza e arrivo presso la Piazza Belvedere di Milo (CT), alle ore 9.00.

I tempi massimi sono previsti nelle seguenti misure: Bivio Marathon/Gran Fondo km 24, ore 11.45; Rifugio Brunek km 34, ore 13.15; Arrivo a Milo km 74 ore 17. Ai punti di ritrovo di ciascun tempo massimo verrà effettuato il ritiro pettorale ai bikers che non riusciranno a passare entro il limite previsto, ogni eccezione rimossa. I partecipanti, eventualmente, potranno allora proseguire in MTB senza pettorale o usufruire del servizio per il ritorno a Milo.

Le iscrizioni online (possibili compilando il modulo sul portale e seguendo la procedura guidata), già aperte dallo scorso 8/12/2016, e valide sino al 22/9/2017, alle ore 23.59, vengono effettuate sul sito www.mysdam.net/store/data-entry_38070.do, mentre quelle in loco saranno possibili il giorno 23 settembre 2017 dalle ore 10 alle ore 20. Non sarà invece consentito iscriversi domenica 24 settembre, giorno della competizione.

È importante sapere che le iscrizioni si fermeranno una volta raggiunto il limite dei 1.500 partecipanti nei tre percorsi e l’organizzazione, senza nessun obbligo di rendere noto il motivo, potrà rifiutare l’iscrizione di un concorrente. Saranno ritenute valide solo a pagamento effettuato e al momento dell’iscrizione sarà obbligatoria la scelta di uno dei tre percorsi.

Le quote di partecipazione crescono in base al periodo di iscrizione, partendo dai 35 € iniziali (entro il 31/1, ormai termine scaduto), passando dai 40 € entro il 30/6, 45 € entro il 31/8, 50 € entro il 22/9 e 60 € per l’iscrizione in loco il giorno 23/9.

Tutte le info sul sito dedicato www.etnamarathonmtb.it: gli appassionati troveranno una navigazione chiara ed immediata, con una veste grafica incentrata sui colori del logo.

Cosa aspetti? Prenota qui un traghetto per la Sicilia e vivi l’avventura dell’Etna Marathon!