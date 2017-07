Tour Alsace, a La Planche des Belles Filles vince Markus Hoelgaard

Il ciclismo internazionale torna a fare tappa in cima a La Planche des Belles Filles, località che ha visto trionfare Fabio Aru all’ultimo Tour de France: sulla salita di Vosgi oggi era in programma l’arrivo della seconda tappa del Tour Alsace. La tappa misurava solo 136 chilometri ma era molto impegnativa con tre salite in rapida successione nel finale: sulla prima, quella di Esmoulieres, si è avvantaggiato un drappello di sei corridori comprendente Lucas Hamilton (Australia), Harm Vanhoucke e Mikkel Frølich Honoré (Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (Joker-Icopal), Pascal Eenkhoorn (BMC) e Alexander Krieger (Leopard).

Sul Col des Chevrères sono rimasti davanti in quattro per le difficoltà di Honoré e Krieger e questi quattro si sono giocati la vittoria di tappe sulle dure rampe di La Planche des Belles Filles. A tagliare per primo il traguardo è stato il norvegese Markus Hoelgaard della Joker-Icopal: per lui è la seconda vittoria internazionale del 2017 dopo una tappa al Circuit des Ardennes.

Distacco di 7″ per Lucas Hamilton mentre Harm Vanhoucke è giunto a 18″. A 28″ sono giunti l’australiano Jai Hindley (Australia) e il colombiano Iván Ramiro Sosa (Androni Giocattoli) mentre a 31″ ha tagliato il traguardo il terzetto composto dal norvegese Carl Fredrik Hagen (Joker-Icopal), dal belga Steff Cras (BMC Development Team) e dal britannico Scott Davies (Team Wiggins).

Hoelgaard ha conquistato anche la vetta della classifica; ora il ventitreenne guida con 16″ su Hamilton e 26″ su Vanhoucke.