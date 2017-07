Tour of Qinghai Lake, l’11a tappa annullata causa maltempo

Pioggia intensa, tratti di strada sporchi ed estremamente scivolosi e quasi metà dei corridori in gara finiti a terra: gli organizzatori del Tour of Qinghai Lake si sono visti costretti a sospendere prima, e cancellare poi, l’undicesima tappa in programma tra Tianshui e Pingliang. I concorrenti hanno pedalato per 162 chilometri dei 240 previsti per la giornata di oggi, prima che la strada diventasse totalmente impraticabile.

A due tappe dalla conclusione di questo Tour of Qinghai Lake, quindi, il venezuelano Yonathan Monsalve resta sempre in testa alla classifica generale con 20″ sul colombiano Mauricio Ortega e 24″ sul tedesco Bjorn Thurau. Tra gli italiani troviamo Antonio Santoro al quinto posto, Damiano Cunego al settimo, Luca Chirico all’ottavo, Davide Mucelli al decimo e Jacopo Mosca all’undicesimo.