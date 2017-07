Campionati Europei a Herning, annunciate le nazionali azzurre femminili

I tecnici della nazionale italiana Davide Cassani e Dino Salvoldi hanno ufficializzato le convocazioni per i prossimi Campionati Europei su Strada, in programma a Herning in Danimarca dal 2 al 6 agosto, anche per quando riguarda le prove femminili. A seguire il quadro completo:

DONNE ELITE

CRONOMETRO

Longo Borghini Elisa – Fiamme Oro/Wiggle High5

IN LINEA

Bastianelli Marta – Fiamme Azzurre/Alé Cipollini

Bronzini Giorgia – Wiggle High5

Confalonieri Maria Giulia – Fiamme Oro/Lensworld Kuota

Frapporti Simona – Fiamme Azzurre/Hitec Products

Longo Borghini Elisa – Fiamme Oro/Wiggle High5

Paladin Soraya – Alé Cipollini

Sanguineti Ilaria – Bepink

Stricker Anna Zita Maria – Btc City Ljubljana

Trevisi Anna – Alé Cipollini – Riserva in patria

Vieceli Lara – Astana Women’s Team – Riserva in patria

DONNE UNDER 23

CRONOMETRO

Morzenti Lisa – Astana Women’s Team

IN LINEA

Alzini Martina – Alé Cipollini

Balsamo Elisa – Fiamme Oro/Valcar Pbm

Barbieri Rachele – Fiamme Oro/Cylance Pro Cycling

Cavalli Marta – Valcar Pbm

Fidanza Arianna – Astana Women’s Team

Quagliotto Nadia – Top Girls – Fassa Bortolo

Sperotto Maria Vittoria – Bepink

Morzenti Lisa – Astana Women’s Team – Riserva

DONNE JUNIORES

CRONOMETRO

Pirrone Elena – Gs Mendelspeck

Vigilia Alessia – Gs Mendelspeck

IN LINEA

Consonni Chiara – Valcar Pbm

Fidanza Martina – Eurotarget – Still Bike

Guazzini Vittoria – S.C. Vecchia Fontana

Paternoster Letizia – S.C. Vecchia Fontana

Pirrone Elena – Gs Mendelspeck

Scarsi Gloria – Valcar Pbm

Bariani Giorgia – Team Wilier Breganze – Riserva in patria

Zanardi Silvia – S.C. Vecchia Fontana – Riserva in patria