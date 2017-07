Stagisti, la Nippo sceglie lo spagnolo Bou e il giapponese Nishimura

1 Minuti per leggerlo

Dopo l’annuncio di Damiano Cima, la Nippo-Vini Fantini ha svelato l’identità degli altri due stagisti per la seconda parte di stagione. Entrambi debutteranno lunedì 31 luglio al Circuit de Getxo per poi affrontare la sempre impegnativa Vuelta a Burgos.

Il più giovane dei due è Joan Bou, spagnolo classe ’97 che milita per la Fundación Alberto Contador; le sue caratteristiche sono quelle di un corridore completo. Vi è poi Hiroki Nishimura, ventiduenne giapponese della Shimano Racing Team; per lui un quinto posto al campionato nazionale in linea. Nelle prove spagnole, oltre a Valerio Tebaldi, la compagine italo-giapponese sarà diretta da Stefano Garzelli.