La Vuelta Femenina a Costa Rica parte con due vittorie di Arlenis Sierra

1 Minuti per leggerlo

È iniziata la diciassettesima edizione della Vuelta Femenina a Costa Rica e sia nel prologo a cronometro che nella prima tappa in linea il nome della vincitrice è stato lo stesso: la 24enne cubana Arlenis Sierra ha conquistato due vittorie in due giorni che l’hanno portata ovviamente in testa alla classifica generale.

Nel prologo la forte atleta dell’Astana Women’s Team ha trionfato con 3″ di vantaggio sulla compagna di squadra Sofia Bertizzolo, nella Parrita-Orotina di 85.3 chilometri invece è arrivata una vittoria in volata davanti alla venezuelana Lilibeth Chacón dopo che la formazione italo-kazaka aveva selezionato il gruppo sull’unica salita di giornata. In assenza di abbuoni, la classifica generale coincide con l’ordine d’arrivo nel prologo nelle prime tre posizioni: Arlenis Sierra guida con 3″ su Sofia Bertizzolo, la cilena Paola Muñoz è terza a 4″.