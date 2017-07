Giro di Polonia 2017

La corsa est europea segue un canovaccio ormai ben consolidato, con le prime tappe abbastanza facili e le ultime due frazioni nei Carpazi piuttosto ostiche (specie quando il maltempo la fa da padrone) e indubbiamente decisive. Quest’anno la corsa si svolgerà tutta nel sud della Polonia, partendo da Cracovia con una frazione per velocisti. Saranno di tale fattura anche la seconda e la quarta, mentre la terza, rompendo un po’ con la tradizione, arriverà a Szczyrk dopo 4 GPM e con un traguardo in salita: si capirà chi non è intenzionato a seguire velleità di generale. La quinta invece, 130 km da Olimp Nagawczyna a Rzeszów, è più il tipo di frazione da volata non scontata, che quella in cui si può dire qualcosa per la generale. E quindi il gran finale, con 11 GPM da affrontare nel giro di due giornate, ed i consolidati arrivi sulla località sciistica di Zakopane e di Bukowina Tatrzanska, quest’ultimo un vero e proprio arrivo in salita.

La scorsa stagione Tim Wellens, approfittando di una giornata da lupi, vinse la corsa nella tappa di Zakopane rifilando distacchi d’altri tempi a tutti. Quest’anno il belga ha preferito il Tour de France e ne è uscito un po’ “scottato”: non sarà al via a difendere il suo titolo. In compenso, altri vincitori del passato (e delusi del Tour) vedremo ai nastri di partenza, due corridori più o meno di casa con la divisa della Bora Argon: il campione del mondo Peter Sagan, che è originario dell’altro lato dei Carpazi e qui ritrova i suoi terreni di allenamento giovanili, e l’idolo di casa Rafal Majka: c’è da scommettere che si passeranno i gradi da capitano tra la prima e la seconda parte della corsa.

A contrastarli, diversi rientranti dal Giro: c’è finanche Vincenzo Nibali, per scaldare la gamba in vista della Vuelta assieme ai fedeli Franco Pellizotti e Giovanni Visconti, nonché Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale), Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) affiancato dal vincitore del Tour de Suisse Simon Spilak, i contendenti per la maglia bianca Bob Jungels (Quick Step Floors) e Adam Yates (Orica Scott). E ancora: il trio Tejay van Garderen, Rohan Dennis e Ben Hermans per la BMC, Wilco Kelderman e Sam Oomen per il Team Sunweb, Alberto Rui Costa per la UAE Team Emirates, Gorka Izagirre per la Movistar e non dimentichiamo la Sky, che ha tra le possibili opzioni Diego Rosa e Wouter Poels.

Sul fronte delle volate, a sfidare Peter Sagan ci sarà soprattutto Caleb Ewan; Sacha Modolo (UAE) cerca riscatto supportato da Roberto Ferrari, Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida) un anno fa ha trovato proprio in Polonia la sua ultima vittoria, Danny van Poppel (Sky) deve raddrizzare una stagione finora inguardabile, Jens Debusschere (Lotto Soudal) prepara l’Europeo. Possibilità di piazzamento per Roman Maikin (Gazprom), Kristian Sbaragli (Team Dimension Data), Max Walschleid (Team Sunweb) e Lorrenzo Manzin (FDJ).

Gli altri corridori di qualità presenti sono Niki Terpstra e Petr Vakoc (che qui si rivelò con una splendida fuga che gli valse una leadership temporanea) per la Quick Step, Nathan Haas per il Team Dimension Data ed il fresco vincitore del Tour de Wallonie Dylan Teuns (BMC). Citazione d’obbligo per l’inconico Marek Rutkiewicz, che con la maglia della nazionale polacca correrà la 14esima edizione della corsa di casa, mai vinta ma sempre onorata, anche a 36 anni compiuti.