Prudential RideLondon, sotto la pioggia sfreccia Rivera. Nelle 10 Guarischi e Bronzini

1 Minuti per leggerlo

Sotto una pioggia battente si è disputata quest’oggi la Prudential RideLondon femminile. Le condizioni meteo ricordavano da vicino l’acquazzone scatenatosi cinque anni fa per la prova in linea ai Giochi Olimpici di Londra, con cui la prova odierna condivideva l’arrivo sul The Mall della capitale britannica.

Ad imporsi nello sprint di gruppo è stata Coryn Rivera. Per la statunitense l’ennesima grande prestazione di un 2017 da sogno, nel quale ha trionfato al Trofeo Alfredo Binda e alla Ronde van Vlaanderen. La ventiquattrenne prosegue così il momento d’oro del suo Team Sunweb, capace di vincere indistintamente con donne e uomini.

Sul podio salgono la finlandese Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla) e la tedesca Lisa Brennauer (Canyon SRAM Racing). A seguire le olandesi Marianne Vos (WM3 Energie) e Kirsten Wild (Cylance), la belga Jolien D’Hoore (Wiggle High5), la danese Amalie Dideriksen (Boels Dolmans), la francese Roxane Fournier (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) e le azzurre Barbara Guarischi (Canyon SRAM Racing) e Giorgia Bronzini (Wiggle High5)