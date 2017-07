Kwiatkowski incontenibile, vince a San Sebastián su Gallopin e Mollema. Sesto Bettiol

Michal Kwiatkowski continua a dare spettacolo in questo 2017: il corridore della Sky si è imposto oggi nella Clásica di San Sebastián, primo polacco della storia a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della corsa basca. Kwiatkowski ha avuto ragione in uno sprint a 5 di Tony Gallopin (Lotto Soudal), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Tom Dumoulin (Sunweb) e Mikel Landa (Sky); sesto posto per Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac), che ha anticipato il gruppo chiudendo a 28″ dai primi; quindi a 38″ Anthony Roux (FDJ) ha vinto la volata per il settimo posto davanti a Greg Van Avermaet (BMC), Tiesj Benoot (Lotto) e Nicolas Roche (BMC).

Il gruppetto buono se n’è andato sull’Alto de Murgil Tontorra a 8 km dalla fine, avvantaggiandosi tra l’ultima parte della salita e la successiva discesa. Kwiatkowski è rientrato con Dumoulin proprio in discesa sugli altri tre, e poi nel finale si è anche giovato della presenza del compagno Landa per non dare scampo agli avversari. Per lui quest’anno erano arrivate già le prestigiose vittorie a Strade Bianche e Milano-Sanremo. Sky sugli scudi anche con Gianni Moscon, autore di un bel tentativo solitario tra i -26 e i -10.

