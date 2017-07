Yonathan Monsalve vince il Tour of Qinghai Lake, ultima tappa a Yevgeniy Gidich

Il vincitore finale del Tour of Qinghai Lake 2017 è il venezuelano Yonathan Monsalve, 28enne che ha trascorso diversi anni in Italia prima con Savio e poi con Citracca e che ora veste la maglia della Qinghai Tianyoude Cycling Team, formazione di casa della gara a tappe cinese. Monsalve aveva preso la maglia gialla di leader al termine della sesta tappa e poi non l’ha più mollata fino alla fine: il colombiano Mauricio Ortega ha chiuso secondo a 20″ e si è consolato con la maglia di miglior scalatore, il tedesco Björn Thurau ha completato il podio staccato di 24″. Il migliore degli italiani in classifica è stato Antonio Santoro, quinto a 1’49”, seguito da Damiano Cunego settimo, Luca Chirico ottavo, Davide Mucelli decimo e Jacopo Mosca undicesimo.

La tredicesima ed ultima tappa di questo Tour of Qinghai Lake si è disputata in circuito a Zhongwei e ha visto il successo in volata del kazako Yevgeniy Gidich: il 21enne della Vino-Astana Motors ha battuto il turco Ahmet Orken, vincitore della classifica a punti proprio grazie a questo risultato, mentre sul podio è arrivato l’eritreo Meron Teshome. Dopo la vittoria di ieri Nicolas Marini (Nippo-Vini Fantini) ha chiuso quarto oggi, ottavo posto invece per Liam Bertazzo (Wilier-Selle Italia).