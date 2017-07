Prudential Ride London 2017

Ma veniamo alla gara, che quest’anno ha fatto il salto di qualità, entrando nel circuito World Tour, il che significa 14 delle 18 formazioni del massimo circuito al via, e un passaggio da 6 a 7 partenti per formazione che potrebbe ridurre le condizioni di imprevedibilità che fino ad oggi avevano resta questa corsa interessante, a cominciare dalla gloriosa Olimpiade vinta da Vinokourov. Imprevedibilità che è data dal percorso, nervoso nella parte centrale quando da Londra si passa alla vicina regione del Surrey: 5 strappi da affrontare in tutto, con la salita di Box Hill in conclusione, ma a poco meno di 50 km dal traguardo. Qui la corsa si stropiccerà come uno straccio vecchio, e sarà compito delle squadre dei velocisti (o almeno di quelli che non si sono mossi) ricucire in vista del traguardo: non sempre ci sono riusciti.

Una buona fetta del gotha internazionale dei velocisti è presente, nonostante infortuni, appuntamenti concomitanti e forfait dell’ultima ora (come quello di John Degenkolb, che festeggia l’imminente nascita del suo secondo figlio). Non ci sarà neanche il vincitore uscente; per ovvi motivi, trattandosi di Tom Boonen. Detto questo, a poter sprintare sul The Mall ci saranno tanti reduci del Tour: André Greipel (Lotto Soudal) e Alexander Kristoff (Team Katusha-Alpecin) vorranno riscattare le loro delusioni in terra francese, e se la vedrebbero con la maglia verde Michael Matthews (Team Sunweb), oltre che col nostro Elia Viviani, capitano della Sky Fra i vari outsider, Sam Bennett (Bora Hansgrohe), Jempy Drucker (BMC), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott) e Ben Swift (UAE Team Emirates).

Possibili guastatori, il campione di Belgio Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) e Alberto Bettiol (Cannondale Drapac), che insieme rovinarono i piani a tutti l’anno scorso a Plouay, oppure Stefan Küng (BMC). Ci saranno anche due squadre italiane: la Androni Giocattoli ha Francesco Gavazzi, protagonista finora di una stagione sempre ad alto livello, che potrebbe tentare la carta della fuga (per la volata finale c’è sempre Matteo Malucelli); la Wilier Triestina-Selle Italia ha Filippo Pozzato, e sulla carta è una corsa sulle sue misure, mentre Jakub Mareczko, se resisterà alla selezione, è una potenziale sorpresa in volata.