Ellen Van Dijk conferma campionessa europea a crono

1 Minuti per leggerlo

La seconda giornata dei Campionati Europei su Strada di Herning si è aperta questa mattina con la cronometro donne élite, impegnate sulla distanza di 31.5 chilometri. Il titolo è andato all’olandese Ellen Van Dijk, grande specialista delle prove contro il tempo, che ha rispettato i favori del pronostico: per lei si tratta della conferma della vittoria dell’anno scorso a Plumelec in Francia, ma già da Under23 si era imposta per due volte nella prova contro il tempo della rassegna continentale.

Sotto una pioggia battente che ha obbligato le atlete a prestare grossa prudenza in alcune curve, Ellen Van Dijk ha fatto segnare un tempo di 40’33” che le ha permesso di staccare nettamente tutta la concorrenza: la belga Ann-Sophie Duyck ha chiuso al secondo posto a 58″, terzo posto per l’altra olandese Anna Van der Breggen con un distacco finale di 1’04”; ancora Olanda al quarto posto con Lucinda Brand, lontana 1’58”. L’unica italiana in gara, la campionessa nazionale di specialità Elisa Longo Borghini ha concluso fuori dalla prime 10 posizioni.