Europei, doppietta Mathiesen; esulta Wiebes, bronzo Paternoster

Ai Campionati Europei di Herning in Danimarca sono iniziate oggi le prove in linea che si disputano su un circuito di 20.1 chilometri praticamente tutto in pianura. Nella gara riservata alla categoria donne juniores le atlete hanno dovuto affrontare tre giri del tracciato per complessivi 60.3 chilometri: gli attacchi non sono mancati, ma alla fine è stato impossibile impedire un arrivo in volata con le azzurre che hanno provato ad organizzare un treno nell’ultimo chilometro.

Ad imporsi è stata però l’olandese Lorena Wiebes che ha fatto valere il suo spunto veloce come quest’anno aveva già fatto al Trofeo Da Moreno-Piccolo Trofeo Binda di Cittiglio. Al secondo posto si è piazzata la promettente danese Emma Norsgaard, già bronzo a cronometro, mentre per l’Italia è arrivata l’ennesima medaglia a firma Letizia Paternoster col terzo posto conquistato dalla trentina. Un buon risultato lo ha messo a segno anche la giovane bergamasca Martina Fidanza, quarta al traguardo.

Grande sorpresa invece nella categoria donne Under23 dove una scatenata Pernille Mathiesen ha attaccato a ripetizione ed alla fine è riuscita a mettere in scacco il gruppo: dopo la vittoria nella cronometro arriva quindi un secondo oro per la 19enne danese. L’azione decisiva è nata nel corso del penultimo giro quando, proprio su iniziativa di una fin lì attivissima Mathiesen, si sono avvantaggiate con la danese anche Alice Barnes, Jelena Eric, Severine Eraud e Jeanne Korevaar.

Il quintetto di testa aveva solo una manciata di secondi di vantaggio all’inizio dell’ultimo giro da 20.1 chilometri e qui Pernille Mathiesen ha attaccato ancora e non è più stata raggiunta dal plotone lanciato al suo inseguimento. Il gap è quindi salito sopra ai 35″ e nel finale la Mathiesen si è potuta godere il successo mantenendo un margine di 7″: la volata per il secondo posto è stata vinta con ampio margine dalla giovane norvegese Susanne Andersen davanti alla britannica Alice Barnes, ancora un quarto per l’Italia stavolta con Rachele Barbieri.