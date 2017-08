Wout Poels vince l’ultima tappa del Tour de Pologne ma la corsa va a Dylan Teuns

Finale fantastico al Tour de Pologne dove tutto si è deciso praticamente in volata: sul traguardo in salita di Bukowina Tatrzanska il successo di giornata è andato a Wout Poels (Sky) davanti a Adam Yates e Rafal Majka, ma a Dylan Teuns è bastato è bastato il quinto posto con lo stesso tempo dei primi per portare a casa il successo finale. Alla fine il giovane belga della BMC, che nel finale di quest’ultima tappa ha vissuto anche qualche momento di difficoltà, ha vinto questo Giro di Polonia con appena 2″ di vantaggio su Rafal Majka e 3″ su Wout Poels. Tra gli italiani 6° posto di tappa a 5″ per Domenico Pozzivivo, Vincenzo Nibali ha chiuso 13° a 54″.

