L’immensa Marianne dà un dispiacere alla nemica di sempre: Europeo a Vos su Bronzini!

Un Campionato Europeo femminile molto spettacolare nel finale, nonostante un percorso – quello di Herning – veramente moscio. E a vincere è stata la più grande di sempre, Marianne Vos, entrata in un’azione ristretta nel penultimo giro e riuscita ad avere la meglio sulle avversarie nello sprint a tre che ha finito per decidere la corsa.

E ad essere battuta è nientemeno che Giorgia Bronzini, la nemica di sempre dell’olandese: l’Italia ha corso benissimo, entrando con la piacentina e con Elisa Longo Borghini nel drappello buono a 25 km dalla fine. Un gruppetto che ha perso via via elementi, prima la spagnola Sheyla Gutiérrez, poi ai 5 km la polacca Katarzyna Pawlowska (caduta) e la tedesca Charlotte Becker (rallentata proprio dal capitombolo della collega): rimaste in 4, Longo Borghini ha tirato a tutta in favore di Giorgia prima di staccarsi all’ultimo km su un cambio di ritmo di Olga Zabelinskaya; la russa non si è scrollata di dosso le altre due, e ai 150 metri Marianne è partita per lo sprint. Bronzini ha tentato di contrastare l’Immensa Vos, l’ha affiancata ma non è riuscita a sopravanzarla, accontendandosi così di un argento comunque più che soddisfacente. Terzo posto per la Zabelinskaya.

Longo Borghini è stata risucchiata dal gruppo proprio in dirittura d’arrivo, e a 15″ la volata per il quarto posto è stata vinta dalla francese Roxane Fournier sulla danese Amalie Dideriksen; a seguire la belga Jolien D’Hoore, l’olandese Kirsten Wild, la finlandese Lotta Lepistö, l’altra azzurra Maria Giulia Confalonieri (nona) e la svedese Emilia Fahlin. 11esimo posto per Marta Bastianelli.

