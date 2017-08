Vuelta a Colombia: Juan Pablo Suárez vince in salita, Aristóbulo Cala nuovo leader

1 Minuti per leggerlo

La quarta tappa della Vuelta a Colombia ha portato i corridori a tagliare l’inedito traguardo in quota di Peaje del Picacho: a trionfare è stato Juan Pablo Suárez, 32enne della EPM che in questa edizione della corsa aveva già vestito per un giorno la maglia di leader dopo la vittoria nella cronosquadre d’apertura. Suárez ha chiudo la tappa battendo Miguel Ángel Rubiano, a 11″ è arrivato Miguel Ángel Reyes, a 17″ Jonathan Caicedo e Aristóbulo Cala, a 27″ Luis Felipe Laverde.

Questa tappa di montagna ha anche cambiato il volto della classifica generale: la nuova maglia gialla è il 27enne colombiano Aristóbulo Cala della Bicicletas Strongman; in questa fase, però, i distacchi sono ancora minimi perché Juan Pablo Suárez ha solo 3″ di ritardo e Miguel Ángel Rubiano è poco più lontano a 18″.