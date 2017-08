Alexander Kristoff campione europeo, Viviani battuto di un soffio

Epilogo in volata per l’Europeo danese di Herning, gara élite: Alexander Kristoff ha conquistato la maglia di campione europeo, battendo Elia Viviani in una volata molto concitata (da segnalare una brutta caduta di Porsev, che ha tirato giù altri atleti ad alta velocità), che ha visto il veronese perdere di un’incollatura. Tutto ciò al termine di una gara che ha visto fasi alterne di emozioni e noia, con l’Italia che rischiava di essere fuori dai giochi già a 100 km dal termine a causa di un ventaglio provocato da danesi e belgi. Negli ultimi 80 km nessuno riesce a provocare un’azione convincente, se non Edvald Boasson Hagen che s’invola ai – 6 con un generosissimo Jens Keukeleire e Nikolai Trusov, per poi essere ripreso nel corso dell’ultimo chilometro. Bronzo all’olandese Moreno Hofland.

A seguire l’articolo completo