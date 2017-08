Ciclomercato, un rinforzo per l’Astana: in arrivo Magnus Cort Nielsen

L’Astana ha messo a segno un nuovo colpo di ciclomercato in vista della prossima stagione: proprio nel giorno in cui la Orica-Scott ha annunciato l’ingaggio di Matteo Trentin, la formazione kazaka ha ufficializzato l’arrivo del danese Magnus Cort Nielsen dal team australiano per i prossimi due anni.

Corridore di 24 anni, negli ultimi tre anni Magnus Cort Nielsen si è messo in luce come corridore veloce (due vittorie di tappa allo sprint alla Vuelta 2016) ma adatto anche ai percorsi ondulati delle classiche come dimostra l’11° posto di quest’anno alla Milano-Sanremo. In questa stagione Magnus Cort Nielsen ha ottenuto finale due vittorie, entrambe in Spagna nel mese di febbraio: prima è andato a segno nella terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana, poi ha conquistato la CLasica de Almeria.