La Katusha Alpecin svela la maglia di campione europeo di Alexander Kristoff

Tramite un tweet sulla propria pagina ufficiale, il Team Katusha Alpecin ha svelato la maglia di campione europeo che Alexander Kristoff indosserà a partire da domani. Il norvegese, infatti, dopo la vittoria di domenica, tornerà subito in gara nella corsa di casa, l’Arctic Race of Norway, in programma dal 10 al 13 agosto. Nelle precedenti esibizioni nella gara, il futuro sprinter della UAE Team Emirates ha raccolto quattro affermazioni parziali; indubbiamente punta ad aumentare il bottino vestendo la nuova divisa.

Kristoff, successore di Sagan come campione europeo, ha l’obiettivo di succedere allo slovacco anche in un’altra corsa, il Mondiale, che quest’anno si svolgerà proprio in Norvegia, a Bergen.

https://twitter.com/katushacycling/status/895196113694806016