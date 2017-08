Binck Bank Tour, Peter Sagan vince anche la terza tappa

Peter Sagan ha conquistato la sua seconda vittoria in tre giorni in questa edizione del Binck Bank Tour: sul traguardo di Ardooie, dopo che una caduta ai 1400 metri ha causato un po’ di scompiglio, il campione del mondo è risultato di nuovo il più veloce allo sprint, stavolta davanti a Edward Theuns e Rudy Barbier. Quarto e quinto posto per Dylan Groenewegen e Loic Vliegen, mentre tra i primi 10 si vede anche Simone Consonni, ottavo. In classifica generale Stefan Küng resta davanti a tutti, ma grazie all’abbuono Peter Sagan si porta a soli 5″ dallo svizzero della BMC

A seguire l’articolo completo