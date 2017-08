Ecco la Bora-Hansgrohe per la Vuelta: non c’è Sagan, Majka e Benedetti sì

La Bora-Hansgrohe ha annunciato le proprie scelte per la prossima Vuelta a España che scatterà il prossimo 19 agosto da Nîmes in Francia: viene confermata la già annunciata assenza di Peter Sagan, il ruolo di capitano spetterà quindi allo scalatore polacco Rafal Majka che cerca riscatto dopo un Tour de France terminato in anticipo per colpa di una brutta caduta nella nona tappa. Majka, che è già tornato alle corse facendo secondo al Tour de Pologne, vanta un terzo posto alla Vuelta nel 2015.

Per le salite la Bora-Hansgrohe ha selezionato anche il tedesco Emanuel Buchmann, l’austriaco Patrick Konrad ed il polacco Pawel Poljanski che potrebbero andare anche a caccia di un successo di tappa. A completare la rosa ci saranno quindi i tedeschi Christoph Pfingsten, Andreas Schillinger e Michael Schwarzmann, lo slovacco Michael Kolar e l’italiano Cesare Benedetti che come sempre mettà la sua generosità al servizio dei compagni.

Tra chi resta fuori c’è quindi ancora il ceco Leopold König che sta iniziando a dare cenni di ripresa dall’infiammazione al ginocchio che lo ha tormentato in questa stagione: il 29enne ex Sky è tuttavia ben lontano dall’essere pronto ad affrontare una gara a tappe di tre settimane.