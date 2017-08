Il francese Florian Sénéchal sigla un biennale con la Quick Step Floors

Il secondo innesto della Quick Step Floors in vista della prossima stagione proviene dalla Francia. Si tratta di Florian Sénéchal, ventiquattrenne specialista delle prove sul pavé. Proveniente dalla Cofidis, Solutions Crédits per cui gareggia dal 2014, il nativo di Cambrai aveva già avuto una passata esperienza nel team di Patrick Lefevere; nel 2012, infatti, è stato stagista nella seconda parte di stagione.

Sénéchal, ultimo francese a vincere nel 2011 la Paris-Roubaix juniores, ha firmato per due anni con il team World Tour. Il neoarrivato ha affermato: «Non è semplice esprimere la mia felicità nel raggiungere la Quick Step Floors, una delle squadre più vincenti. Sono tifoso del team da sempre e vederli gareggiare mi è stato di ispirazione. Voglio ringraziare la Cofidis per avermi fatto crescere e per tutte le esperienze vissute con loro. Il mio obiettivo è di dare il massimo per il gruppo; ho un amore particolare per le classiche del pavé e sarebbe un sogno vincerne una».