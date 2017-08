Lo sloveno Kristijan Koren firma con la Bahrain Merida

Come ampiamente preannunciato, un nuovo corridore sloveno entra a far parte della Bahrain Merida. Si tratta di Kristijan Koren, trentenne in uscita dalla Cannondale-Drapac. Il passista, passato professionista nel 2010 con la Liquigas, ha dichiarato: «Dopo otto stagioni in gruppo abbastanza simili, era tempo di cambiare. Voglio ringraziare i precedenti team: è stato un privilegio correre per loro ma sento il bisogno di nuove sfide. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con Vincenzo Nibali e sarò felice di aiutarlo a raccogliere nuovi traguardi».

Il general manager Brent Copeland ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di avere Kristijan nel team. È quel corridore d’esperienza che ci è mancato quest’anno. Sarà importante anche nelle gare in Belgio così come in quelle a tappe».