Tour de l’Ain, prima stagionale per Lobato. Battuti Bouhanni, Tronet e Gavazzi

Giunge, finalmente, la prima gioia stagionale per Juan José Lobato. Lo spagnolo del Team Lotto NL-Jumbo si è imposto, anche abbastanza nettamente, nella prima tappa in linea del Tour de l’Ain. Al termine della Polliat-Trévoux di 141.1 km il ventottenne ha sfruttato la leggera pendenza per togliere lo zero dalla casella dei successi.

Sul podio di giornata salgono Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits) e Steven Tronet (Armée de Terre). Quarto posto per il valtellinese Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli), davanti allo stagista Clément Russo (AG2R La Mondiale). Completano la top 10 Maxime Daniel (Fortuneo-Oscaro), Anthony Maldonado (HP BTP-Auber 93), l’olandese Joris Nieuwenhuis (Development Team Sunweb), David Menut (HP BTP-Auber 93) e Benjamin Giraud (Delko Marseille Provence KTM).

Lobato balza al comando della graduatoria con 6″ su Johan Le Bon (FDJ) e Bouhanni. Domani in programma Ambérieu en Bugey-Saint Vulbas di 145 km, con arrivo allo sprint.