Tour of Szeklerland, il prologo è del moldavo Nicolae Tanovitchii

Con un prologo di 5.3 km si è aperta l’edizione del Tour of Szeklerland, corsa a tappe di quattro giorni che si svolge in Romania, nella zona della Transilvania. Ad imporsi a Sankt Georg è stato Nicolae Tanovitchii: il moldavo, che ha iniziato la stagione tra i dilettanti in Italia con il Team Fracor, da questa gara difende i colori del Tusnad Cycling Team.

Il ventitreenne ha impiegato 7’04”, che gli ha permesso di battere per 2″ il rumeno Daniel Crista (Christina Jewelry-Kuma) e di 5″ il tedesco Florian Bissinger (WSA-Greenlife). A 8″ gli austriaci Markus Kopfauf (WSA-Greenlife) e Patrick Bosman (Hrinkow Advarics Cycleang), a 9″ il tedesco Christian Mager (Hrinkow Advarics Cycleang).