Svein Tuft prosegue un altro anno: il canadese rinnova con la Orica-Scott

1 Minuti per leggerlo

È uno dei vecchietti del plotone, e tale rimarrà anche per un’altra stagione. Svein Tuft ha infatti rinnovato per il 2018 il contratto con la Orica-Scott. Il canadese, dieci volte campione nazionale a cronometro, è con la compagine australiana sin dal 2012, anno di fondazione del team.

Il nordamericano ha affermato: «La Orica-Scott è casa mia da sei anni. Ho visto il team crescere e mutare in formazione da grandi giri. Come la squadra, anche io mi sono dovuto adattare e ho ancora alcune cose da imparare. Mi piacciono i cambiamenti e mi mantengono giovane come atleta».

Tuft prosegue: «La scelta di continuare è stata semplice e l’ho presa dopo aver disputato il Giro d’Italia. Aiutare giovani ragazzi ad eccellere mi soddisfa. Dar loro una mano nei prossimi grandi giri è il mio obiettivo, così come vincere la cronosquadre ai Campionati mondiali».