La stoccata di Stuyven chiude il BinckBank Tour. Dumoulin vince agevolmente la generale

2 Minuti per leggerlo

Vittoria di Jasper Stuyven nella settima e ultima tappa del BinckBank Tour 2017, la Essen-Geraardsbergen di 191 km. Il belga della Trek-Segafredo si è involato a poco più di 3 km dal traguardo dal gruppo dei migliori, e non ha trovato un’immediata reazione da parte degli avversari, riuscendo così a mettere tra sé e gli altri quel margine che gli ha permesso di arrivare primo al traguardo (sullo strappo di Vesten), precedendo di un solo secondo il drappello regolato da Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) su Tom Dumoulin (Sunweb), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Greg Van Avermaet (BMC), Matthieu Ladagnous (FDJ), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) e Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac).

In classifica si impone Tom Dumoulin, che ha controllato agevolmente la corsa, ha guadagnato pure 2″ di abbuoni agli sprint intermedi del Golden Km, e altri 4″ all’arrivo, la cui linea ha tagliato esultando per il successo nella generale. Il capitano della Sunweb precede di 17″ Tim Wellens (Lotto Soudal), di 46″ Stuyven, di 51″ Van Avermaet, di 1’14” Naesen, di 1’15” Michael Valgren (Astana), di 1’53” Sagan, di 1’59” Lars Boom (LottoNL-Jumbo), di 2’12” Gilbert e di 2’23” Petr Vakoc (Quick-Step). Tra i protagonisti della tappa, Elia Viviani (Sky), a lungo in fuga.

A seguire l’articolo completo