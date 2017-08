Women’s World Tour in Svezia: Lotta Lepistö batte Marianne Vos

1 Minuti per leggerlo

Tanti attacchi e tentativi di fuga nella gara di Vargarda del Women’s World Tour, ma alla fine nessuna atleta è riuscita ad impedire un arrivo in volata, sebbene con un gruppo ristretto. La vittoria allo sprint è andata alla finlandese Lotta Lepistö della Cervélo-Bigla che si è lasciata alle spalle la neocampionessa europea Marianne Vos che aveva lanciato una volata lunghissima, terza posizione per la canadese Leah Kirchmann.

Resta fuori dal podio la Boels-Dolmans che ha attaccato a ripetizione durante tutta la gara e che alla fine ha piazzato la lussemburghese Christine Majerus in quarta posizione. Sesta è arrivata l’australiana Chloe Hosking della Alé Cipollini, ma per la formazione veronese troviamo anche Marta Bastianelli al settimo posto; tra le altre azzurre in gara da segnalare la nona posizione di Maria Giulia Confalonieri.