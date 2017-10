La Nippo-Vini Fantini ingaggia il giovane Hiroki Nishimura

Dopo i fratelli Damiano e Imerio Cima, la Nippo-Vini Fantini ha ufficializzato il terzo ingaggio in vista del 2018. Si tratta di Hiroki Nishimura, ventiduenne nipponico proveniente dal Shimano Racing Team. Già stagista in estate, il giapponese vanta il quinto posto nella prova in linea dei campionati nazionali élite- Dopo alcune stagioni difficili a causa di un problema alla schiena, Nishimura è tornato a pieno regime in questo 2017.

Il neoarrivato ha dichiarato: «Sono molto felice di unirmi al team. Dalla fine di luglio ho già corso come stagista in alcune importantissime gare europee: mentre gareggiavo ho capito che quello era il posto in cui desideravo essere, per diventare il più forte possibile. Dal prossimo anno avrò la possibilità di partecipare a molte gare nel mondo di questo livello. In questi ultimi anni purtroppo ho potuto correre poco a causa degli infortuni ma sarò sempre grato al team Shimano Racing Team che mi ha sempre aspettat. Senza il loro fondamentale supporto non avrei potuto continuare a correre. Ora voglio trasformare i miei sogni in realtà, per me e per tutte le persone che mi hanno sempre supportato».