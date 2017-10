Senza contratto, il francese Romain Guillemois annuncia il ritiro

Con un messaggio pubblicato sul sito del proprio fans club, Romain Guillemois annuncia a sorpresa il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il ventiseienne, dal 2014 in forza alla Direct Énergie, si è disimpegnato tra i professionisti come gregario, non ottenendo risultati di rilievo.

Queste le sue parole: «Domenica 15 parteciperò alla Chrono des Nations e sarà la mia ultima corsa. Il mio contratto non è stato rinnovato dalla Direct Énergie. Sono fiero di quanto ho realizzato nel mio lavoro: ho avuto l’opportunità di frequentare per quattro stagioni il ciclismo professionistico ed è stata una bella esperienza utile per il futuro. Ma oggi ho fatto un bilancio, e quello che ho dato e più di quanto ho ricevuto. Voglio costruire il mio futuro con la mia compagna in un clima sereno e più stabile. Ecco dunque la decisione che, senza rimpianti, ho effettuato: nel passaggio al professionismo ho sospeso gli studi in ingegneria meccanica, e ora tornerò sui libri. Ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto nel corso di questa esperienza».