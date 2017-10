Pauliena Rooijakkers e Monique Van de Ree alla nuova WaowDeals Cycling Team

Continua a definirsi l’organico per la prossima stagione della WaowDeals Cycling Team la formazione femminile di Marianne Vos che quest’anno ha corso con il nome di WM3 Pro Cycling: l’ultimi ingaggi ad essere ufficializzati sono quelli delle olandese Pauliena Rooijakkers e Monique Van der Ree. Rooijakkers, 24 anni, si è resa protagonista di belle prestazioni quest’anno e ha vinto in fuga l’ultima tappa del Tour de l’Ardèche con arrivo in salita a Mont-Lozere; Van de Ree invece è un’atleta classe 1988 proveniente dalla Lares e nel 2017, oltre a tre vittorie in gare minori in Belgio, ha sfiorato il successo al Flanders Diamond Tour e nell’ultima tappa del BeNe Ladies Tour.