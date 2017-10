Tour of Taihu Lake: c’è il tris di Mareczko, Marini ancora secondo

I velocisti italiani continuano ad essere grandi protagonisti in Cina al Tour of Taihu Lake che vanno a segno per il quarto giorno consecutivo: ad aggiudicarsi la quarta tappa è ancora Jakub Mareczko che firma la tripletta personale balzando anche in testa alla classifica generale grazie agli abbuoni. Il bresciano della Wilier Triestina-Selle Italia, alla sesta vittoria del 2017 ha preceduto ancora una volta Nicolas Marini (Nippo-Vini Fantini), secondo proprio nella frazione di ieri ma che è gli stato sufficiente per difendere la maglia di leader. A completare il podio in terza posizione ci ha pensato l’ucraino Andriy Kulyk della Kolss.