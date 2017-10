Superprestige, Van der Poel ingiocabile a Zonhoven. Podio Van Aert-Van der Haar

Vittoria senza discussioni per Mathieu Van der Poel a Zonhoven, per la seconda tappa del Superprestige 2017-2018, in una giornata di caldo inusuale per il nord Europa. Wout Van Aert aveva iniziato meglio la gara belga, ma al quarto degli 11 giri il campione nazionale olandese si è involato, restando in splendida solitudine da lì all’arrivo. L’iridato di Herentals si è aggiudicato il secondo posto (a lungo conteso da Lars Van der Haar) a 21″ dal vincitore. Il citato VDH ha chiuso terzo a 35″, quindi quarto posto a 1’15” per Davide Van der Poel, fratello maggiore del Fenomeno.

A seguire, quinto Laurens Sweeck a 1’43”, sesto Quinten Hermans a 1’54”, settimo Michael Boros a 2’16”, e quindi a 2’40” un terzetto composto da Toon Aerts, Jens Adams e Diether Sweeck a chiudere la top ten. In gara anche Gioele Bertolini, che si è piazzato nelle retrovie. In classifica Mathieu guida con 30 punti davanti a Wout che ne ha 28. Prossima prova della challenge, domenica prossima a Boom.

