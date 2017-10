Le sorelle Demmy e Kelly Druyts firmano con la Lares-Waowdeals

“Diaspora” in casa Druyts. La dinastia del ciclismo belga femminile, con ben quattro sorelle tutte nella stessa squadra, si divide in due. La ventottenne Kelly e la ventiduenne Demmy cambieranno casacca nella prossima stagione, lasciando la Sport Vlaanderen per andare a rinforzare il roster della Lares-Waowdeals.

Kelly, la più forte della famiglia, dichiara: «Ho trascorso dieci anni nella stessa squadra e sentivo la necessità di aprire un nuovo capitolo nella mia vita ciclistica. Ho scelto questa squadra, in cui spero di poter dare il mio massimo senza infortuni». Demmy, dal canto suo, aggiunge: «Avevo bisogno di cambiare e sono felice di poterlo fare assieme a mia sorella. Voglio far vedere le mie qualità, cercando di ottenere risultati in prove di alto livello. Mi concentrerò inoltre nelle cronometro, sento di poter ottenere soddisfazioni in questa disciplina».