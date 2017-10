Ancora un successo per Jakub Mareczko al Tour of Taihu Lake

La sesta tappa del Tour of Taihu Lake, una frazione in circuito a Jiangyan di 106.4 km, ha visto trionfare ancora una volta Jakub Mareczko che ha conquistato la sua quarta vittoria in questa edizione della corsa e la ventesima su suolo cinese nei suoi primi tre anni da professionista. Stavolta il 23enne della Wilier-Selle Italia ha dovuto fare i conti con l’estone Mihkel Raim, giunto secondo, mentre per il secondo giorno di fila si è piazzato al terzo posto il bielorusso Anton Muzychkin. Ottavo posto per l’altro velocista italiano Nicolas Marini (Nippo).

Con questa ennesima vittoria, Jakub Mareczko rafforza ulteriormente la propria leadership in classifica generale. Domani è in programma l’ultima tappa, la Jurong Chishanhu-Maoshan di 130.6 km, e Mareczko si è messo al riparo da possibili sorpassi dovuti esclusivamente agli abbuoni: Nicolas Marini, infatti, è secondo a 19″, a 26″ invece ci sono il colombiano Carlos Alzate, il canadese Guillaume Boivin e l’ucraino Vitaliy Buts.