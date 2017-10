Secondo acquisto per l’Amore & Vita: arriva il colombiano Yustre

Dopo Gabburo, l’Amore & Vita-Selle SMP ufficializza l’ingaggio di un nuovo elemento in vista della stagione 2018. Rafforzerà la compagine italiana ma di licenza albanese il colombiano Kristian Yustre. Scalatore con un discreto spunto veloce, il ventiquattrenne proviene dall’UC Pistoiese con cui ha vinto in agosto la Coppa San Sabino, piazzandosi sul podio anche al Trofeo Lamonica.

Queste le parole del team manager Cristian Fanini: «Dopo Gabburo, adesso arriva Yustre, un nome nuovo, un talento in cui crediamo e su cui vogliamo scommettere. Ringrazio gli amici Panconi e Meli per il grande lavoro svolto nel 2017. Sono stati praticamente la sua famiglia (e continueranno ad esserlo) e se il ragazzo ha pedalato bene e colto ottimi risultati il merito è in gran parte loro. Per quanto ci riguarda, siamo certi di essere di fronte ad un atleta serio e determinato, uno senza grilli per la testa e con un grande obiettivo da raggiungere. Noi cercheremo di aiutarlo per ottenere questo obbiettivo nel minor tempo possibile, perché crediamo molto nel suo valore e siamo sicuri che tra i professionisti, dove il modo di correre si adatta molto di più alle sue caratteristiche, saprà esprimersi fin da subito nel migliore dei modi. Kristian Yustre sarà quindi un tassello importante per il 2018, dove cercheremo di riconfermarci sugli alti livelli di questa stagione. Sappiamo che non sarà facile ma stiamo lavorando comunque per essere ancora più forti. Abbiamo bisogno di nuovi talenti su cui poterci dedicare e Yustre, come Gabburo, fanno parte di questi».