Sluitingprijs Putte-Kapellen 2017

Tra le 18 squadre iscritte, solo due sono di categoria World Tour e si tratta praticamente delle due formazioni di casa, la belga Lotto Soudal e l’olandese Team LottoNL-Jumbo: i primi si affideranno soprattutto al belga Jens Debusschere che qui ha già vinto nel 2013 e nel 2014, i gialloneri invece non hanno un grande velocista di riferimento ma attenzione a Timo Roosen che ha appena vinto la Tacx Pro Classic e fari puntati anche sul belga Jurgen Van der Broeck all’ultima corsa in carriera.

Cinque sono invece le squadre Professional al via con la WB Veranclassic che può affidarsi al campione uscente Roy Jans che sarà in gara con il dorsale numero 1 e al belga Lawrence Naesen. Nella Sport Vlaanderen-Baloise ci sono Christophe Noppe e Bart Van Lerberghe, nella Wanty-Groupe Gobert il corridore designato per lanciarsi in uno sprint di gruppo compatto sarà probabilmente Kenny Dehaes, nella Veranda’s Willems spicca su tutti Timothy Dupont (secondo nel 2013 e nel 2016) mentre gli olandesi della Roompot possono schierare sia Coen Vermeltfoort che André Looij. Qualche nome interessante lo troviamo anche nelle altre formazioni di terza fascia, le Continental, ed in particolar modo segnaliamo Joeri Stallaert (Cibel-Cebon), Alexander Geuens (Pauwels Sauzen) e anche gli italiani Edoardo Affini (SEG Racing Academy) e Claudio Catania (Differdange)