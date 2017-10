Al via il Tour de Selangor: al malese Azman la prima tappa

1 Minuti per leggerlo

Continua ad essere ricco il calendario internazionale per quanto riguarda l’Asia Tour: oggi in Malesia ha preso il via il Tour de Selangor, gara articolata su cinque frazioni. Il primo vincitore di tappa, e quindi anche primo leader della classifica generale, è stato il malese Muhamad Zawawi Azman che è andato a segno dopo una fuga: nel finale lo strappo di Kuala Selangor ha creato frazionamenti tra i battistrada ed il 23enne portacolori del Team Sapura Cycling è arrivato al traguardo con 2″ sul connazionale Nik Azman Zulkifli, a 10″ è arrivato il giapponese Ryohei Komori, a 19″ l’indonesiano Ryan Ariehan e a 27″ l’altro malese Nur Aiman Mohd Zariff.