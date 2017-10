Europei su Pista, Italia in finale per l’oro con i entrambi i quartetti!

Inizia benissimo per l’Italia questa giornata ai Campionati Europei su Pista di Berlino. Nell’Inseguimento a Squadre il quartetto femminile è volato in finale dopo aver battuto agevolmente la Polonia: Balsamo, Guderzo, Paternoster e Valsecchi sono partite bene fin dall’inizio, poi nella seconda metà di gara si sono limitate a controllare le rivali nella sfida diretta (4’22″847 il tempo finale delle nostre). Questa sera la sfida per la medaglia d’oro vedrà l’Italia sfidare il forte quartetto britannico che ogni pomeriggio ha avuto la meglio sulla Germania con le padrone di casa che sono state fermate da una caduta quando comunque erano già in ritardo.

Grandissima anche la prova del quartetto maschile pochi minuti dopo che ha battuto in rimonta la Russia. Il quartetto dell’Italia, composto da Bertazzo, Consonni, Ganna e Lamon, si è ritrovato dietro anche di 1″8 nel corso della prova, ma gli azzurri si sono scatenati nel finale riuscendo ad effettuare il sorpasso decisivo proprio all’inizio dell’ultimo dei 16 giri in programma. L’Italia ha chiuso anche con l’ottimo tempo di 3’56″917 e nella finale per il titolo continentale se la vedrà contro la Francia che nella sua sfida ha battuto la Germania.