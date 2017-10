Questa è l’ultima stagione di Rob Peeters: il crossista belga annuncia il ritiro

La stagione crossistica che è ormai in corso di svolgimento sarà l’ultima per Rob Peeters. Il trentaduenne, attualmente in forza alla Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, ha comunicato la decisione di ritirarsi a febbraio tramite un messaggio postato sui propri profili social.

Cugino del noto direttore sportivo della Quick Step Floors, Peeters non ha mai confermato a pieno le attese riposte su di lui nella carriera giovanile. Tuttavia il suo picco è la medaglia d’argento conquistata tra gli élite nel Campionato del Mondo 2012 di Koksijde, alle spalle di Niels Albert e davanti ad altri cinque belgi. In totale per lui dieci vittorie, nessuna delle quali in prove di Coppa del Mondo, Superprestige o Gva Trofee.