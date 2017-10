Tour of Guangxi, Gaviria si ripete anche a Nanning

Come quella inaugurale, anche la seconda tappa del Tour of Guangxi è terminata in volata. La Qinzhou-Nanning di 156.7 km ha visto, come ieri, il successo di Fernando Gaviria. Il portacolori della Quick Step Floors ha così colto l’affermazione numero dodici di una stagione decisamente da applausi.

Seconda posizione per il possente tedesco Max Walscheid (Team Sunweb) mentre terzo si è classificato l’olandese Wouter Wippert (Cannondale-Drapac). In classifica il colombiano continua ovviamente a vestire la maglia di leader.

La fuga di giornata, formata dallo svizzero Silvan Dillier (BMC Racing Team), dallo spagnolo Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) e dal cinese Meiyin Wang (Bahrain Merida) è stata annullata quando mancavano circa 5 km al traguardo.

A seguire la cronaca completa