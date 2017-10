Superprestige, Van Aert ritrova il sorriso a Boom; giornata nera per Van der Poel

Prima vittoria stagionale di Wout Van Aert nel Superprestige: il Campione del Mondo l’ha ottenuta oggi a Boom, terza tappa della challenge belga. Per Van Aert una vittoria sul velluto, maturata sin dal terzo dei nove giri, allorquando Mathieu Van der Poel è incappato in una caduta, ritrovandosi così fuori dai giochi per le prime posizioni, dopo aver perso diverse decine di secondi anche in seguito a un problema meccanico causato dal ruzzolone.

WVA si è sbarazzato degli avversari che gli erano nei pressi in quel momento, restando solo già dal quarto giro, e portando poi a termine l’impres gestendo al centesimo gli sforzi nelle ultime tornate. Al traguardo il Rollingstone di Herentals ha preceduto di 8″ un ottimo Laurens Sweeck e di 13″ Lars Van der Haar, anche oggi tra i migliori. Quarto posto per Mathieu Van der Poel, autore di una grande rimonta e capace di precedere in volata Jens Adams (21″ il loro ritardo); a seguire si sono piazzati Quinten Hermans a 49″, Toon Aerts a 1’04”, Kevin Pauwels a 1’23”, Tim Merlier a 1’35” e Michael Boros a 1’42”.

Con la vittoria di oggi Van Aert scavalca Van der Poel al comando della classifica del Superprestige: 43 punti per Wout, 42 per Mathieu (e 38 per Sweeck e Van der Haar). La prossima tappa della challenge è in programma a Ruddervoorde domenica 29 ottobre.

