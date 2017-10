Tour of Guangxi, quarta vittoria per Gaviria, secondo Bonifazio

1 Minuti per leggerlo

La sesta e ultima tappa del Tour of Guangxi, disputata sulla distanza di 168 km a Guilin, si è conclusa senza sorpresa in volata. A vincere, ancora una volta, è stato Fernando Gaviria. Il colombiano della Quick Step Floors esulta per la quarta volta nella sei giorni cinese, chiudendo al meglio il 2017.

Alle spalle del sudamericano si sono classificati il ligure Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida) e l’olandese Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo). Seguono Andrea Guardini (UAE Team Emirates), Magnus Cort Nielsen, Max Walscheid, Matteo Pelucchi, Maxi Richeze e Roger Kluge.

La classifica generale viene conquistata da Tim Wellens. Il belga della Lotto Soudal sale sul podio finale assieme a Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Nicolas Roche (BMC Racing Team), distanziati rispettivamente di 6″ e 11″.

A seguire la cronaca completa