Lo scalatore australiano Nathan Earle firma con la Israel Cycling Academy

La Israel Cycling Academy continua a rinforzarsi in vista della stagione 2018: l’ultimo acquisto annunciato è quello di Nathan Earle, scalatore australiano classe 1988. Earle ha corso nel Team Sky nel 2014 e nel 2015, ma non è riuscito a brillare con il team britannico. Nel 2017 Earle ha vestito la maglia della giapponese Team Ukyo con cui è tornato ad ottenere buoni risultati: in ordine cronologico ha fatto quinto al Campionato Nazionale, undicesimo al Tour Down Under, ottavo al Herald Sun Tour, decimo al Tour de Filipinas, primo in due tappe e nella classifica del Tour de Lombok in Indonesia ed infine secondo nella classifica del Tour of Japan.