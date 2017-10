Riecco Van der Poel: vince a Ruddervoorde e si riprende la leadership del Superprestige

1 Minuti per leggerlo

Terza vittoria in quattro tappe del Superprestige 2017-2018, e splende sempre più forte la stella di Mathieu Van der Poel. L’olandese della Beobank-Corendon ha conquistato oggi la prova di Ruddervoorde, isolandosi al comando sin dal primo dei dieci giri di gara. Lungo ma vano inseguimento di Wout Van Aert, che è rimasto sempre con 13-14″ di ritardo, e ha chiuso secondo a 10″ di distacco.

Alle spalle dei due, una voragine; poi, a 50″, Lars Van der Haar si conferma terzo uomo della stagione; quarto posto per Toon Aerts a 1’01”, quinto per Laurens Sweeck a 1’24”, quindi top ten completata da Michael Vanthourenhout a 1’27”, Eli Iserbyt a 1’28”, Tim Merlier a 1’31”, David Van der Poel a 1’32” e Kevin Pauwels a 1’33”.

Nella classifica del Superprestige 2017-2018 Van der Poel raggiunge Van Aert, entrambi a 57 punti, ma l’olandese prevale per il numero di vittorie (tre contro una); terzo posto per Van der Haar a 51, quarto per Sweeck a 49; già lontani gli altri.

