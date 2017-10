Jakub Mareczko si ripete nella terza tappa del Tour of Hainan

Anche la terza tappa del Tour of Hainan si conclude in volata e proprio come ieri il più veloce a tagliare la linea del traguardo è Jakub Mareczko: lo sprint della Wilier Triestina-Selle Italia non ha fallita sul traguardo di Chengmai e ha messo a segno la sua undicesima vittoria stagionale. La vittoria del 23enne bresciano è stata nettissima: secondo si è piazzato il basco Jon Aberasturi, più equilibrio per il terzo posto dove a spuntarla è stato l’australiano Anthony Giacoppo.

Con gli abbuoni conquistati al traguardo, Jakub Mareczko allunga in testa alla classifica generale e rende più salda la sua maglia gialla: Jon Aberasturi è sempre il più vicino ma ora è distanziato di 11″, l’estone Martin Laas è terzo a 19″ mentre a 21″ troviamo Benjamin Hill e Vitaliy Buts. Da segnalare il ritiro del colombiano Mauricio Ortega (RTS), uno dei migliori scalatori in gara.